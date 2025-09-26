Начало прямой видеотрансляции мужской групповой гонки U23 на ЧМ по велоспорту

26 сентября в 12:50 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция мужской групповой гонки U23 на чемпионате мира по велоспорту на шоссе 2025 года. Она пройдёт в Кигали (Руанда). Протяжённость маршрута составит 267,5 км.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Непобитые рекорды в спорте: