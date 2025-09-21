Скидки
«Меня просто проигнорировали». Шахматист Витюгов рассказал, что хотел играть за Испанию

«Меня просто проигнорировали». Шахматист Витюгов рассказал, что хотел играть за Испанию
Экс российский гроссмейстер Никита Витюгов, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, рассказал, почему изначально хотел поменять гражданство на испанское, отметив, что местная федерация не отреагировала на его обращение.

«Мне никогда не нравилось, когда люди живут в одной стране, но представляют другую. Это немножко искусственно. Поэтому когда я для себя принял решение поменять федерацию, естественно, первым делом я обратился к испанцам. Я там действительно жил, учил испанский язык и хотел дальше ассимилироваться. Довольно странно, что люди из испанской федерации никак не отреагировали на моё обращение. То есть они не то чтобы не проявили заинтересованность – они просто меня проигнорировали.

Поясню для понимания ситуации: тогда я бы сразу стал первым номером страны, усилил бы сборную команду. Я учил язык, проживал в этой стране законно, грубо говоря, со мной не было бы вообще никаких проблем», – сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

«В Лондоне всё замечательно, кроме шахмат». Как экс-россиянин Витюгов живёт в Англии?
Эксклюзив
«В Лондоне всё замечательно, кроме шахмат». Как экс-россиянин Витюгов живёт в Англии?
