«Я совершенно не хотел этого делать». Гроссмейстер Никита Витюгов — о смене гражданства

Экс российский гроссмейстер Никита Витюгов, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, рассказал, почему он решил поменять гражданство.

«Вообще, смена федерации для меня было очень тяжёлым решением. Я совершенно этого не хотел делать. Всю жизнь для меня главные турниры были за сборную России, у меня никогда не возникало мысли перейти под другой флаг. Да, я понимал, что где-то в другой стране я мог бы получить более привлекательные условия, но никогда всерьёз я об этом не думал», — сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, Витюгов сменил своё спортивное гражданство в августе 2023 года. Он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе России (2010, 2013).