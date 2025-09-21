«Это не было поиском выгоды». Экс-россиянин Никита Витюгов — о переезде в Англию

Экс российский гроссмейстер Никита Витюгов, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, рассказал, что не искал выгоды при смене спортивного гражданства, отметив, что в английской шахматной федерации многое стоит на энтузиазме отдельных людей.

«С точки зрения шахмат, Англия – одна из худших стран для переезда. Всё шахматное, что там происходит, происходит вопреки. Я это никак не оцениваю, это не плохо и не хорошо, просто говорю, как вижу. Тут всё идёт вопреки, просто на энтузиазме отдельных людей, которые несут это всё на себе. Они и мне помогли с оформлением документов, и мы переехали.

Но моя карьера не получила никакого плюса от этого. В принципе, я понимал, что ничего такого и не будет. Это решение не было поиском какой-то выгоды, как многие люди могли бы подумать. Финансовая составляющая при выборе вообще отсутствовала. Мне просто нравилась Англия. Я там впервые побывал в 2013 году с Петром Свидлером. Тогда я был его секундантом на турнире претендентов в Лондоне. Мне невероятно понравился Лондон, где мы сейчас и живём с семьёй. Там всё замечательно, кроме шахмат (улыбается)», – сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.