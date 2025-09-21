Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это не было поиском выгоды». Экс-россиянин Никита Витюгов — о переезде в Англию

«Это не было поиском выгоды». Экс-россиянин Никита Витюгов — о переезде в Англию
Аудио-версия:
Комментарии

Экс российский гроссмейстер Никита Витюгов, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, рассказал, что не искал выгоды при смене спортивного гражданства, отметив, что в английской шахматной федерации многое стоит на энтузиазме отдельных людей.

«С точки зрения шахмат, Англия – одна из худших стран для переезда. Всё шахматное, что там происходит, происходит вопреки. Я это никак не оцениваю, это не плохо и не хорошо, просто говорю, как вижу. Тут всё идёт вопреки, просто на энтузиазме отдельных людей, которые несут это всё на себе. Они и мне помогли с оформлением документов, и мы переехали.

Но моя карьера не получила никакого плюса от этого. В принципе, я понимал, что ничего такого и не будет. Это решение не было поиском какой-то выгоды, как многие люди могли бы подумать. Финансовая составляющая при выборе вообще отсутствовала. Мне просто нравилась Англия. Я там впервые побывал в 2013 году с Петром Свидлером. Тогда я был его секундантом на турнире претендентов в Лондоне. Мне невероятно понравился Лондон, где мы сейчас и живём с семьёй. Там всё замечательно, кроме шахмат (улыбается)», – сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
«Меня вдохновила Горячкина». Интервью с самой яркой героиней шахматного мира в 2025 году
Эксклюзив
«Меня вдохновила Горячкина». Интервью с самой яркой героиней шахматного мира в 2025 году
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android