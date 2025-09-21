Скидки
Сменивший гражданство шахматист Витюгов рассказал, по чему в России он скучает

Экс российский гроссмейстер Никита Витюгов, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, рассказал, по чему, связанному с Россией, он скучает.

– А есть что-то, по чему вы сейчас скучаете в России?
– По русскому языку. К тому же я всю жизнь прожил в Петербурге, у меня не было мыслей переехать даже в Москву, о другой стране вообще не думал. Соответственно, сейчас скучаю по массе мест в городе, по отдельным людям. Надеюсь, что в какой-то момент приеду, посещу родной город… – сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, Витюгов сменил своё спортивное гражданство в августе 2023 года. Он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе России (2010, 2013).

