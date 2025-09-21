Скидки
Экс-россиянин Никита Витюгов: в Англии можно общаться с помощью всего трёх слов

Комментарии

Экс российский гроссмейстер Никита Витюгов, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, поделился мнением о том, как в стране относятся к уровню знания языка, отметив, что иногда достаточно знать всего три слова.

«В Англии люди спокойно относятся к любому уровню языка. Можно общаться на уровне профессора Оксфорда, а можно – с помощью всего трёх слов: please, sorry, thank you. Как говорят, это три главных слова в английском языке», – сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, Витюгов сменил своё спортивное гражданство в августе 2023 года. Он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе России (2010, 2013).

