Гроссмейстер Витюгов: поражение Непомнящего в матче с Дином повлияло и на мою карьеру

Гроссмейстер Витюгов: поражение Непомнящего в матче с Дином повлияло и на мою карьеру
Экс-российский гроссмейстер, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, Никита Витюгов рассказал, как поражение россиянина Яна Непомнящего в матче с Дин Лижэнем повлияло на его карьеру.

«Как-то я уже говорил, что в первую очередь Ян проиграл матч за титул чемпиона мира в 2023 году, а не Дин выиграл. Возможностей закончить матч в свою пользу у Яна было больше, чем у Дина. И, конечно, это очень тяжело… Понятно, что для Яна это большой удар, но даже для меня, человека, входящего в его штаб и посвятившего несколько лет своей жизни работе с ним, это было большое разочарование. По сути, это повлияло и на мою карьеру.

Я посвятил несколько лет своей жизни работе с Яном вместо того, чтобы развиваться самому. Все свои планы я выстраивал в связи с этой работой. Все свои шахматные идеи я вкладывал в эту работу. А она закончилась неудачей. Для меня это была не просто работа, куда я пришёл, получил денег и ушёл. Я правда вложил очень многое, и мне очень жаль, что так закончилось», – сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

«В Лондоне всё замечательно, кроме шахмат». Как экс-россиянин Витюгов живёт в Англии?
«В Лондоне всё замечательно, кроме шахмат». Как экс-россиянин Витюгов живёт в Англии?
