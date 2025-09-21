«Тема высосана из пальца». Никита Витюгов — об изменениях дресс-кода в шахматах

Экс-российский гроссмейстер, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, Никита Витюгов поделился мнением об изменении дресс-кода в шахматах.

– ФИДЕ изменила дресс-код и разрешила приходить на турниры в джинсах. Как вы к этому относитесь?

– Эта тема высосана из пальца, если честно.

– По сути, она стала интересной после скандала с Магнусом Карлсеном.

– Возможно, в силу потери титула для Карлсена более важными стали другие вещи: не шахматы, а джинсы или что-то ещё. Возможно, много свободного времени появилось. Я правда не понимаю, почему эта тема вызывает такой ажиотаж. По-моему, не обременительно надеть костюм. В футбол люди играют не в плавательном костюме, как и наоборот. В каждом виде спорта есть своя экипировка, свой дресс-код, но никто не возмущается.

То, что в шахматах все равны, но некоторые равнее, – тоже не новость. 100 человек могло возмущаться дресс-кодом, но стоило Магнусу один раз хлопнуть дверью, так всё поменяли. Это тоже абсолютно обычная ситуация, – сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.