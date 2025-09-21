Лилиан Одира с рекордом выиграла чемпионат мира — 2025 в беге на 800 м, Ходжкинсон — 3-я
Кенийская легкоатлетка Лилиан Одира одержала победу в забеге на 800 м в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 1.54,62 и установила рекорд мировых первенств.
Второе место заняла представительница Великобритании Джорджия Белл (1.54,90). Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2024 года на этой дистанции Кили Ходжкинсон (1.54,91).
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Женщины. 800 м. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 13:35 МСК
Окончено
1
Лилиан Одира
Кения
1:54.62
2
Джорджия Белл
Великобритания
1:54.90
3
Кили Ходжкинсон
Великобритания
1:54.91
