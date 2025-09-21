Лилиан Одира с рекордом выиграла чемпионат мира — 2025 в беге на 800 м, Ходжкинсон — 3-я

Кенийская легкоатлетка Лилиан Одира одержала победу в забеге на 800 м в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 1.54,62 и установила рекорд мировых первенств.

Второе место заняла представительница Великобритании Джорджия Белл (1.54,90). Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2024 года на этой дистанции Кили Ходжкинсон (1.54,91).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 800 м, женщины. Результаты:

Лилиан Одира (Кения) — 1.54,62. Джорджия Белл (Великобритания) — 1.54,90. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.54,91. Сара Мораа (Кения) — 1.55,74. Сейдж Харта-Клеккер (США) — 1.55,89.