Лилиан Одира с рекордом выиграла чемпионат мира — 2025 в беге на 800 м, Ходжкинсон — 3-я

Комментарии

Кенийская легкоатлетка Лилиан Одира одержала победу в забеге на 800 м в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Она преодолела дистанцию за 1.54,62 и установила рекорд мировых первенств.

Второе место заняла представительница Великобритании Джорджия Белл (1.54,90). Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2024 года на этой дистанции Кили Ходжкинсон (1.54,91).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Женщины. 800 м. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 13:35 МСК
Окончено
1
Лилиан Одира
Кения
1:54.62
2
Джорджия Белл
Великобритания
1:54.90
3
Кили Ходжкинсон
Великобритания
1:54.91

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 800 м, женщины. Результаты:

  1. Лилиан Одира (Кения) — 1.54,62.
  2. Джорджия Белл (Великобритания) — 1.54,90.
  3. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.54,91.
  4. Сара Мораа (Кения) — 1.55,74.
  5. Сейдж Харта-Клеккер (США) — 1.55,89.
Новости. Другие
