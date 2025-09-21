Скидки
Гроссмейстер Никита Витюгов: компьютер просто убил шахматы в прежнем виде

Экс-российский гроссмейстер, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, Никита Витюгов высказал мнение о том, насколько внедрение искусственного интеллекта повлияло на развитие шахмат в мире.

«По большому счёту компьютер просто убил шахматы в прежнем виде. Он сделал информацию открытой для всех. Гроссмейстеры прошлого накапливали знания по крупицам. Бобби Фишер специально учил русский язык, чтобы читать шахматные книги. Сейчас же ничего не надо учить, книги есть на тысяче языков. К тому же существуют шахматные программы. Поэтому то, что раньше люди накапливали десятилетиями, теперь любой желающий может выучить за неделю. Это просто другой мир!

Шахматы — это настольная игра. И поэтому здесь компьютер сыграл самую драматическую роль. Он повлиял на все сферы жизни, а шахматы просто убил в прежнем виде. Для этого нет более подходящего слова», – сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

