Американец Хокер одержал победу в забеге на 5000 м на ЧМ-2025

Американский бегун Кол Хокер завоевал золотую медаль в забеге на 5000 м на чемпионате мира — 2025 по лёгкой атлетике, который проходит в японском Токио. Хокер завершил дистанцию с результатом 12.58,30.

Серебряным медалистом в этом виде программы стал бельгийский легкоатлет Исаак Кимели с результатом 12.58,77, замкнул тройку призёров француз Джимми Грессье (12.59,33). Олимпийский чемпион норвежец Якоб Игебригтсен занял в забеге 10-е место с результатом 13.02,00.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 5000 м, мужчины. Результаты:

1. Кол Хокер (США) — 12.58,30.

2. Исаак Кимели (Бельгия) — 12.58,77.

3. Джимми Грессье (Франция) — 12.59,33.

4. Кай Робинсон (Австралия) — 12.59,61.

5. Биниам Михари (Эфиопия) — 12.59,95.