Американец Хокер одержал победу в забеге на 5000 м на ЧМ-2025

Американский бегун Кол Хокер завоевал золотую медаль в забеге на 5000 м на чемпионате мира — 2025 по лёгкой атлетике, который проходит в японском Токио. Хокер завершил дистанцию с результатом 12.58,30.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. 5000 м. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Окончено
1
Коул Хокер
США
12:58.30
2
Исаак Кимели
Бельгия
12:58.78
3
Жимми Грессье
Франция
12:59.33

Серебряным медалистом в этом виде программы стал бельгийский легкоатлет Исаак Кимели с результатом 12.58,77, замкнул тройку призёров француз Джимми Грессье (12.59,33). Олимпийский чемпион норвежец Якоб Игебригтсен занял в забеге 10-е место с результатом 13.02,00.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 5000 м, мужчины. Результаты:

1. Кол Хокер (США) — 12.58,30.
2. Исаак Кимели (Бельгия) — 12.58,77.
3. Джимми Грессье (Франция) — 12.59,33.
4. Кай Робинсон (Австралия) — 12.59,61.
5. Биниам Михари (Эфиопия) — 12.59,95.

