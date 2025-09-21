Ботсвана обошла США в мужской эстафете 4х400 м на чемпионате мира — 2025 в Токио
Мужская сборная Ботсваны одержала победу в эстафете 4х400 м в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Спортсмены преодолели дистанцию за 2.57,76.
Второе место заняла сборная США с результатом 2.57,83. Тройку призёров замкнули представители ЮАР (2.57,83). Отметим, что финальный забег проходил в проливной дождь.
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Ботсвана
2:57.76
2
США
2:57.83
3
ЮАР
2:57.83
