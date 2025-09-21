Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ботсвана обошла США в мужской эстафете 4х400 м на чемпионате мира — 2025 в Токио

Ботсвана обошла США в мужской эстафете 4х400 м на чемпионате мира — 2025 в Токио
Комментарии

Мужская сборная Ботсваны одержала победу в эстафете 4х400 м в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Спортсмены преодолели дистанцию за 2.57,76.

Второе место заняла сборная США с результатом 2.57,83. Тройку призёров замкнули представители ЮАР (2.57,83). Отметим, что финальный забег проходил в проливной дождь.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Ботсвана
2:57.76
2
США
2:57.83
3
ЮАР
2:57.83

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Эстафета 4х400, мужчины. Результаты:

  1. Ботсвана — 2.57,76.
  2. США — 2.57,83.
  3. ЮАР — 2.57,83.
  4. Бельгия — 2.59,48.
  5. Катар — 3.01,64.
  6. Великобритания — 3.03,05.
  7. Ямайка — 3.03,46.
  8. Нидерланды — 3.04,84.
  9. Португалия — 3.09,06.
Материалы по теме
Лилиан Одира с рекордом выиграла чемпионат мира — 2025 в беге на 800 м, Ходжкинсон — 3-я
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android