Ботсвана обошла США в мужской эстафете 4х400 м на чемпионате мира — 2025 в Токио

Мужская сборная Ботсваны одержала победу в эстафете 4х400 м в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Спортсмены преодолели дистанцию за 2.57,76.

Второе место заняла сборная США с результатом 2.57,83. Тройку призёров замкнули представители ЮАР (2.57,83). Отметим, что финальный забег проходил в проливной дождь.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Эстафета 4х400, мужчины. Результаты: