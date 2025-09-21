Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женская сборная США с рекордом выиграла эстафету 4х400 м на ЧМ-2025

Женская сборная США завоевала золотую медаль чемпионата мира – 2025 по лёгкой атлетике в эстафете 4х400 м, который проходит в японском Токио. Американки завершили дистанцию, показав результат 3.16,16, установив новый рекорд чемпионатов мира.

Серебряными призёрами в данной дисциплине стали представительницы Ямайки, показавшие результат 3.19,22, замкнули тройку призёров Нидерланды (3.20,18).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Эстафета 4х400 м, женщины. Результаты:

1. США – 3.16,16.

2. Ямайка – 3.19,22.

3. Нидерланды – 3.20,18.

4. Бельгия – 3.22,15.

5. Польша – 3.22,91.

6. Норвегия – 3.23,71.

7. Франция – 3.24,08.

8. Италия – 3.25,00.