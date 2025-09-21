Женская сборная США с рекордом выиграла эстафету 4х400 м на ЧМ-2025
Женская сборная США завоевала золотую медаль чемпионата мира – 2025 по лёгкой атлетике в эстафете 4х400 м, который проходит в японском Токио. Американки завершили дистанцию, показав результат 3.16,16, установив новый рекорд чемпионатов мира.
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
США
3:16.61
2
Ямайка
3:19.25
3
Нидерланды
3:20.18
Серебряными призёрами в данной дисциплине стали представительницы Ямайки, показавшие результат 3.19,22, замкнули тройку призёров Нидерланды (3.20,18).
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Эстафета 4х400 м, женщины. Результаты:
1. США – 3.16,16.
2. Ямайка – 3.19,22.
3. Нидерланды – 3.20,18.
4. Бельгия – 3.22,15.
5. Польша – 3.22,91.
6. Норвегия – 3.23,71.
7. Франция – 3.24,08.
8. Италия – 3.25,00.
