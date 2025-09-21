Немец Лео Нойгебауэр завоевал золото ЧМ-2025 в Токио в десятиборье
Серебряный призёр Олимпиады-2024 немецкий легкоатлет Лео Нойгебауэр одержал победу в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). За выполнение десяти видов он набрал 8804 балла.
Второе место занял представитель Пуэрто-Рико Эйден Оуэнс-Делерме (8784 балла). Тройку призёров замкнул американский спортсмен Кайл Гарланд (8703).
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Многоборья
Десятиборье. Итоговое положение
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Лео Нойгебауэр
Германия
8804
2
Эйден Оуэнс-Делерме
Пуэрто-Рико
8784
3
Кайл Гарланд
США
8703
