Бегуньи из США выиграли золотую медаль в эстафете 4х100 м на ЧМ-2025

Бегуньи из США выиграли золотую медаль в эстафете 4х100 м на ЧМ-2025
Женская сборная США выиграла золотую медаль чемпионата мира – 2025 по лёгкой атлетике в эстафете 4х100 м, который проходит в японском Токио. Американки завершили дистанцию, показав результат 41,75 секунды.

Серебряными призёрами в данной дисциплине стали представительницы Ямайки, показавшие результат 41,79, замкнули тройку призёров бегуньи из Германии (41,87 секунды).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Эстафета 4х100 м, женщины. Результаты:

1. США – 41,75.
2. Ямайка – 41,79.
3. Германия – 41,87.
4. Великобритания – 42,07.
5. Испания – 42,47.
6. Франция – 42,81.
7. Канада – 42,82.
8. Польша – 43,27.

