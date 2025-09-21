Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бегуньи из США выиграли золотую медаль в эстафете 4х100 м на ЧМ-2025

Женская сборная США выиграла золотую медаль чемпионата мира – 2025 по лёгкой атлетике в эстафете 4х100 м, который проходит в японском Токио. Американки завершили дистанцию, показав результат 41,75 секунды.

Серебряными призёрами в данной дисциплине стали представительницы Ямайки, показавшие результат 41,79, замкнули тройку призёров бегуньи из Германии (41,87 секунды).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Эстафета 4х100 м, женщины. Результаты:

1. США – 41,75.

2. Ямайка – 41,79.

3. Германия – 41,87.

4. Великобритания – 42,07.

5. Испания – 42,47.

6. Франция – 42,81.

7. Канада – 42,82.

8. Польша – 43,27.