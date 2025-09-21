Американцы завоевали золото в мужской эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025 в Токио

Мужская сборная США одержала победу в эстафете 4х100 м в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Спортсмены преодолели дистанцию за 37,29 секунды (лучший результат сезона в мире).

Второе место заняла сборная Канады с результатом 37,55. Тройку призёров замкнули представители Нидерландов (37,81 — национальный рекорд). Отметим, что финальный забег проходил в проливной дождь.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Эстафета 4х100, мужчины. Результаты:

США — 37,29. Канада — 37,55. Нидерланды — 37,81. Гана — 37,93. Германия — 38,29. Япония — 38,35. Франция — 38,58.