Главная Другие Новости

Американцы завоевали золото в мужской эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025 в Токио

Комментарии

Мужская сборная США одержала победу в эстафете 4х100 м в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходит в Токио (Япония). Спортсмены преодолели дистанцию за 37,29 секунды (лучший результат сезона в мире).

Второе место заняла сборная Канады с результатом 37,55. Тройку призёров замкнули представители Нидерландов (37,81 — национальный рекорд). Отметим, что финальный забег проходил в проливной дождь.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 15:05 МСК
Окончено
1
США
37.29
2
Канада
37.55
3
Нидерланды
37.81

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Эстафета 4х100, мужчины. Результаты:

  1. США — 37,29.
  2. Канада — 37,55.
  3. Нидерланды — 37,81.
  4. Гана — 37,93.
  5. Германия — 38,29.
  6. Япония — 38,35.
  7. Франция — 38,58.
Все новости RSS

