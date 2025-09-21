Олислагерс выиграла ЧМ-2025 в прыжках в высоту, Магучих разделила бронзу с сербкой

Двукратный серебряный призёр Олимпиады австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс выиграла золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Токио (Япония) в прыжках в высоту. Её лучшей попыткой стал прыжок на высоте 2 м.

Второе место заняла Мария Жодзик из Польши, которая также взяла высоту 2 м. Третье место разделили олимпийская чемпионка 2024 года украинка Ярослава Магучих и сербка Ангелина Топич с высотой 1,97 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Прыжки в высоту, женщины. Результаты:

Никола Олислагерс (Австралия) — 2 м. Мария Жодзик (Польша) — 2 м. Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 м. Ангелина Топич (Сербия) — 1,97 м.