Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олислагерс выиграла ЧМ-2025 в прыжках в высоту, Магучих разделила бронзу с сербкой

Олислагерс выиграла ЧМ-2025 в прыжках в высоту, Магучих разделила бронзу с сербкой
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиады австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс выиграла золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Токио (Япония) в прыжках в высоту. Её лучшей попыткой стал прыжок на высоте 2 м.

Второе место заняла Мария Жодзик из Польши, которая также взяла высоту 2 м. Третье место разделили олимпийская чемпионка 2024 года украинка Ярослава Магучих и сербка Ангелина Топич с высотой 1,97 м.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 13:05 МСК
Окончено
1
Никола Олислагерс
Австралия
2.00
2
Мария Жодзик
Польша
2.00
3
Ангелина Топич
Сербия
1.97
3
Ярослава Магучих
Украина
1.97

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Прыжки в высоту, женщины. Результаты:

  1. Никола Олислагерс (Австралия) — 2 м.
  2. Мария Жодзик (Польша) — 2 м.
  3. Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 м.
  4. Ангелина Топич (Сербия) — 1,97 м.
Материалы по теме
Американцы завоевали золото в мужской эстафете 4х100 м на чемпионате мира — 2025 в Токио
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android