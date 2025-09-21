Олислагерс выиграла ЧМ-2025 в прыжках в высоту, Магучих разделила бронзу с сербкой
Двукратный серебряный призёр Олимпиады австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс выиграла золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Токио (Япония) в прыжках в высоту. Её лучшей попыткой стал прыжок на высоте 2 м.
Второе место заняла Мария Жодзик из Польши, которая также взяла высоту 2 м. Третье место разделили олимпийская чемпионка 2024 года украинка Ярослава Магучих и сербка Ангелина Топич с высотой 1,97 м.
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 13:05 МСК
Окончено
1
Никола Олислагерс
Австралия
2.00
2
Мария Жодзик
Польша
2.00
3
Ангелина Топич
Сербия
1.97
3
Ярослава Магучих
Украина
1.97
