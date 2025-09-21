«Это было невероятное путешествие». Шелли-Энн Фрейзер-Прайс — о завершении карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 10 золотых медалей летних чемпионатов мира ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс поделилась эмоциями после заключительного забега в своей карьере. Фрейзер-Прайс стала серебряным призёром в составе сборной Ямайки в эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по лёгкой атлетике, который проходит в Токио (Япония).

«Спустя все эти годы попробую найти слова, чтобы описать этот момент. Это было невероятное путешествие. Я даже не могла представить, что окажусь здесь, в этой точке. Я благодарна за все возможности, за все чемпионаты, за все забеги — за победы, поражения, за трудные сезоны и за благословенные сезоны. Потому что именно это в конечном счёте сформировало женщину, которой я являюсь сегодня.

И, как всегда, для меня было честью выходить к стартовой линии, отдавать все сто процентов и принимать любой результат, каким бы он ни был. Я благодарна за то, что у меня есть поклонники по всему миру, которых вдохновляет этот путь. Я не смогла бы пройти его без поддержки, любви, восхищения каждого болельщика и спортсмена. Это действительно выдающаяся карьера, и я с воодушевлением жду следующего этапа», – сказала Фрейзер-Прайс в интервью CBС Sports.

Ранее 38-летняя Фрейзер-Прайс сообщила, что завершит свою профессиональную карьеру по окончании легкоатлетического сезона 2025 года.