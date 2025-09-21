Скидки
Матч-центр:
Главная Другие Новости

«Поставленные задачи вообще не выполнены». Магучих — о бронзе на ЧМ-2025 в Токио

«Поставленные задачи вообще не выполнены». Магучих — о бронзе на ЧМ-2025 в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих высказалась о бронзе, которую она завоевала на чемпионате мира в Токио. Спортсменка разделила третье место с Ангелиной Топич из Сербии.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 13:05 МСК
Окончено
1
Никола Олислагерс
Австралия
2.00
2
Мария Жодзик
Польша
2.00
3
Ангелина Топич
Сербия
1.97
3
Ярослава Магучих
Украина
1.97

«Снова Токио, снова бронза. Награда есть награда. К сожалению, сезон завершён, поставленные задачи вообще не выполнены. Но ничего, работаем дальше. В следующем году вернёмся с большими силами, с мотивацией прыгать выше и завоёвывать золотые медали.

Снова то же самое: одна бронза на всю команду. Но нужно наслаждаться тем, что есть. Это мой путь, и я должна пройти его, проанализировать и вернуться сильнее. Что сейчас анализировать? По разбегу на 2 метра… На 1,97 м была очень хорошая попытка, я хорошо бежала, но почему-то на 2,00 м и 2,02 м не сделала того же в своей дуге. К сожалению, из-за этого не взяла 2,00 м и 2,02 м.

Повлияла ли погода на выступление? Все в одинаковых условиях. Все ждали дождя, ожидали своей попытки. Запомним эти соревнования на всю жизнь. Дождь, такая атмосфера, когда после приземления мат падает в бассейн, — это запоминается навсегда. Такая жизнь, такая погода, мы ничего не можем изменить», — приводит слова Магучих «Суспiльне Спорт».

Комментарии
Новости. Другие
Новости. Другие

