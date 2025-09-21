Даниял Агаев завоевал бронзу на чемпионате мира — 2025 по греко‑римской борьбе

Российский борец Даниял Агаев завоевал бронзу в категории до 67 кг на чемпионате мира — 2025 по греко‑римской борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия).

В решающей схватке Агаев одолел Себастиана Надо. Счёт — 7:1. Ранее россиянин никогда не брал медали на чемпионатах мира на взрослом уровне.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступил, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменил Магомед Курбанов.