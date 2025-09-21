Скидки
Милад Алирзаев завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Призёр чемпионата Европы Милад Алирзаев завоевал бронзу в категории до 87 кг на чемпионате мира — 2025, который проходит в Загребе (Хорватия).

В решающей схватке россиянин победил казахстанца Ислама Евлоева. Итоговый счёт – 5:1. Бронза Алирзаева стала первой для России в этом весе с 2007 года, когда чемпионом мира стал Алексей Мишин.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступил, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменил Магомед Курбанов.

Даниял Агаев завоевал бронзу на чемпионате мира — 2025 по греко‑римской борьбе
