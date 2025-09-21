Российские борцы завоевали 11 медалей по итогам чемпионата мира — 2025

Российские борцы завершили выступление на чемпионате мира — 2025 по борьбе, который состоялся в Загребе (Хорватия). По итогам соревнований россияне завоевали 11 медалей. В активе борцов одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Единственную золотую медаль завоевал борец вольного стиля Заур Угуев (весовая категория до 61 кг). Серебро досталось борцу вольного стиля Амануле Гаджимагомедову (до 92 кг), Екатерине Воробьёвой (до 55 кг), Алине Касабиевой (до 65 кг) и борцу греко-римского стиля Артуру Саргсяну (до 97 кг). Бронзовыми призёрами стали вольник Заурбек Сидаков (до 74 кг), Елизавета Смирнова (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Амина Танделова (до 62 кг), борцы греко-римского стиля Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

Российские спортсмены выступали на турнире под флагом UWW.