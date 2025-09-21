«Норманочка» стала обладателем Суперкубка России по футзалу среди женщин

Сегодня, 21 сентября, в Нижнем Новгороде на паркете ФОК «Мещерский» прошёл матч за Суперкубок России по футзалу среди женщин. Трофей завоевали спортсменки «Норманочки». В решающем матче они обыграли «Кристалл» со счётом 1:0.

Футзал. Суперкубок России. Финал. Женщины:

«Норманочка» (Нижний Новгород) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 1:0.

Отметим, что единственный мяч в матче забила Мария Самойлова в конце первого тайма.

«Норманочка» впервые стала обладателем Суперкубка России. Клуб был основан в 2018 году и за время существования дважды завоевал золото чемпионата страны (2020/2021, 2021/2022) и стал трёхкратным обладателем Кубка России (2021/2022, 2022/2023, 2024/2025).