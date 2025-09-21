Скидки
Даниэль Столь одержал победу в метании диска на ЧМ по лёгкой атлетике

Шведский метатель диска, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира 2019 и 2023 годов Даниэль Столь одержал победу в метании диска на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходил в Токио (Япония). Итоговый результат — 70,47 м.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Метания
Мужчины. Метание диска. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Даниэль Столь
Швеция
70.47
2
Миколас Алекна
Литва
67.84
3
Алекс Роуз
Самоа
66.96

Второе место занял представитель Литвы Миколас Алекна (67,84). Замкнул тройку лидеров Алекс Роуз из Самоа (66,96).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Метание диска, мужчины. Результаты:

  1. Даниэль Столь (Швеция) — 70,47 м.
  2. Миколас Алекна (Литва) — 67,84.
  3. Алекс Роуз (Самоа) — 66,96.

Напомним, российские атлеты не принимали участия в чемпионате мира.

