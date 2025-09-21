Даниэль Столь одержал победу в метании диска на ЧМ по лёгкой атлетике
Поделиться
Шведский метатель диска, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира 2019 и 2023 годов Даниэль Столь одержал победу в метании диска на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходил в Токио (Япония). Итоговый результат — 70,47 м.
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Метания
Мужчины. Метание диска. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Даниэль Столь
Швеция
70.47
2
Миколас Алекна
Литва
67.84
3
Алекс Роуз
Самоа
66.96
Второе место занял представитель Литвы Миколас Алекна (67,84). Замкнул тройку лидеров Алекс Роуз из Самоа (66,96).
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония). Метание диска, мужчины. Результаты:
- Даниэль Столь (Швеция) — 70,47 м.
- Миколас Алекна (Литва) — 67,84.
- Алекс Роуз (Самоа) — 66,96.
Напомним, российские атлеты не принимали участия в чемпионате мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
23:57
-
23:45
-
21:58
-
21:47
-
20:29
-
19:53
-
17:36
-
17:10
-
17:02
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:26
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:46
-
14:40
-
14:32
-
14:27
-
14:15
-
14:12
-
14:05
-
13:44
-
12:01
-
11:43
-
11:00
- 20 сентября 2025
-
20:45
-
19:22
-
18:33
-
17:37
-
15:59
-
15:44