Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025: итоговый медальный зачёт

Сегодня, 21 сентября, завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025, который проходил в Токио (Япония). Сборная США с отрывом выиграла медальный зачёт соревнований, завоевав 26 наград, 16 из которых — золотые. Также на счету американцев 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

На втором месте в медальном зачёте расположилась команда Кении, в активе которой 11 медалей (7 — золотые, 2 — серебряные, 2 — бронзовые). Замкнула тройку лидеров сборная Канады. Спортсмены завоевали в общей сложности 5 медалей (3 — золотые, 1 — серебряная, 1 — бронзовая).

Напомним, российские атлеты не принимали участия в чемпионате мира.

Комментарии
