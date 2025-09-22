Скидки
«Для нас это урок». Глава ФИДЕ Дворкович высказался о спорной ситуации с Накамурой

«Для нас это урок». Глава ФИДЕ Дворкович высказался о спорной ситуации с Накамурой
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о ситуации с американским шахматистом Хикару Накамурой, который отбирается на турнир претендентов, участвуя в турнирах с более слабыми соперниками.

«Правила всегда несовершенны. Мы недооценили какие-то существующие лазейки. Такое случалось и в предыдущие годы. Были разные способы, но тем не менее такие ситуации возникали. Для нас это урок, правила будут меняться.

В целом мы считаем, что главный способ отбора должен быть именно соревновательный. Возможно, рейтинг уже не должен быть одним из вариантов непосредственного отбора на турнир претендентов. Всё-таки нужно играть в турнирах и отбираться через них. Или же квалифицироваться по сумме турниров, которые играются, например, в рамках FIDE Circuit или какого-то другого способа подсчёта суммарного количества очков.

Хикару внимательно прочитал правила, увидел, что есть такая возможность, и использовал её. Для себя лично я учитываю его семейную ситуацию, о которой он говорил. У него в семье ожидается пополнение, и он уделяет этому особое внимание. Есть, конечно, контраргумент, что он профессионал и должен вести себя по-другому, но для меня это достаточно важное обстоятельство, и я точно не хочу скатываться к каким-то наказаниям и избыточным ограничениям», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Острые вопросы президенту ФИДЕ: дресс-код, хитрость Накамуры, флаг России. Что он ответил?
Эксклюзив
Острые вопросы президенту ФИДЕ: дресс-код, хитрость Накамуры, флаг России. Что он ответил?
