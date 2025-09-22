Скидки
Президент ФИДЕ: можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о допуске мужской сборной России к соревнованиям.

– В 2025 году ФИДЕ одобрила ряд прорывных решений по отношению к российским спортсменам. К турнирам допустили ветеранскую и юношескую команды, женскую национальную команду. Планируется ли какое-то обсуждение по вопросу допуска мужской сборной России, а также по поводу возвращения россиянам флага и гимна на ближайших конгрессах?
– Вы правы, прошедшая Генеральная Ассамблея показала, что для большинства членов ФИДЕ конструктивная работа с МОК является принципиальным моментом, и именно она позволила утвердить все упомянутые вами решения, которые не вызвали замечаний МОК. Общая тенденция за истекший год может быть названа позитивной. Я не сомневаюсь, что оба озвученных вами вопроса будут в повестке Генеральной Ассамблеи ФИДЕ в декабре. Учитывая опыт других международных федераций, можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году с учётом выполнения текущих критериев МОК. Более глобальные решения будут зависеть от общемировой ситуации и, опять-таки, действующих рекомендаций МОК, — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Острые вопросы президенту ФИДЕ: дресс-код, хитрость Накамуры, флаг России. Что он ответил?
Острые вопросы президенту ФИДЕ: дресс-код, хитрость Накамуры, флаг России. Что он ответил?
