Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Молодёжь сильно поддавила». Глава ФИДЕ Дворкович — об итогах «Большой швейцарки»

«Молодёжь сильно поддавила». Глава ФИДЕ Дворкович — об итогах «Большой швейцарки»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подвёл итоги масштабного открытого турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» — 2025, который проходил в Самарканде (Узбекистан).

«То, что всё решится в последний день, было понятно и до начала, как и в предыдущие годы. Помню, как в прошлый раз Андрей Есипенко проиграл в последнем туре Анишу Гири и не смог выйти на турнир претендентов. Здесь получилось больше кандидатов на проходные места, чем в прошлом году. Поэтому всем было интересно, кто же именно возьмёт путёвку. Кого-то из тех, кто боролся за места в турнире претендентов, можно было предсказать: того же Алирезу Фируджу, Аниша Гири, Винсента Кеймера, который уже давно подбирается к вершинам. Но молодёжь в этот раз очень сильно поддавила, да и Маттиас Блюбаум стал неожиданным конкурентом для всех.
Я рад, что угадал с некоторыми уайлд-кард на турнир, в том числе с Энди Вудвордом. Он очень хорошо выступал и попал в топ-8, это здорово. Очень удивил Мишра, отлично играл Нихал Сарин, он уже чуть-чуть постарше, но тем не менее. Я рад, что здесь Ваня Землянский неплохо выглядел. Понятно, ему тяжело пока, но он вполне достойно выступил. Володар Мурзин чуть хуже проявил себя, чем ожидалось, он пока ищет себя в стандартном контроле. В рапиде он стал чемпионом мира, но в стандартном контроле ему пока чуть-чуть тяжеловато. Думаю, с опытом это придёт. Очень приятно, что молодёжь начинает серьёзно конкурировать с опытными», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
Острые вопросы президенту ФИДЕ: дресс-код, хитрость Накамуры, флаг России. Что он ответил?
Эксклюзив
Острые вопросы президенту ФИДЕ: дресс-код, хитрость Накамуры, флаг России. Что он ответил?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android