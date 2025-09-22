«Молодёжь сильно поддавила». Глава ФИДЕ Дворкович — об итогах «Большой швейцарки»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подвёл итоги масштабного открытого турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» — 2025, который проходил в Самарканде (Узбекистан).

«То, что всё решится в последний день, было понятно и до начала, как и в предыдущие годы. Помню, как в прошлый раз Андрей Есипенко проиграл в последнем туре Анишу Гири и не смог выйти на турнир претендентов. Здесь получилось больше кандидатов на проходные места, чем в прошлом году. Поэтому всем было интересно, кто же именно возьмёт путёвку. Кого-то из тех, кто боролся за места в турнире претендентов, можно было предсказать: того же Алирезу Фируджу, Аниша Гири, Винсента Кеймера, который уже давно подбирается к вершинам. Но молодёжь в этот раз очень сильно поддавила, да и Маттиас Блюбаум стал неожиданным конкурентом для всех.

Я рад, что угадал с некоторыми уайлд-кард на турнир, в том числе с Энди Вудвордом. Он очень хорошо выступал и попал в топ-8, это здорово. Очень удивил Мишра, отлично играл Нихал Сарин, он уже чуть-чуть постарше, но тем не менее. Я рад, что здесь Ваня Землянский неплохо выглядел. Понятно, ему тяжело пока, но он вполне достойно выступил. Володар Мурзин чуть хуже проявил себя, чем ожидалось, он пока ищет себя в стандартном контроле. В рапиде он стал чемпионом мира, но в стандартном контроле ему пока чуть-чуть тяжеловато. Думаю, с опытом это придёт. Очень приятно, что молодёжь начинает серьёзно конкурировать с опытными», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.