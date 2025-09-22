Скидки
«Магнус здесь ни при чём». Президент ФИДЕ — об изменениях в дресс-коде для шахматистов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался об изменениях в дресс-коде для шахматистов.

– На Grand Swiss был опробован новый вид дресс-кода, в котором разрешены джинсы. Повлиял ли на решение ФИДЕ Магнус Карлсен?
– Магнус здесь ни при чём. Можно сказать, что с точки зрения публичности та история была импульсом, но в целом мы это всегда обсуждали. Здесь мы должны ориентироваться сразу на несколько факторов. Это не только мнение игроков, это и мнение партнёров, спонсоров, медиа. Мы точно за разумные решения. Мы, кстати, здесь увидели, что игроки, несмотря на значительное смягчение официальных требований, в целом продолжили одеваться, может, даже чуть более консервативно, чем это разрешено по дресс-коду. Это хорошо, значит, все понимают, что на экране нужно выглядеть соответствующе. Понятно, что эксцессы могут быть. Какие-то единичные случаи, которые вызывают сомнения, могут быть. Но это именно единичные случаи, а подавляющее большинство игроков выглядит очень хорошо, — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

