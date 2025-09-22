Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент ФИДЕ Дворкович: «классика» пока останется, но будет короче, чем сейчас

Президент ФИДЕ Дворкович: «классика» пока останется, но будет короче, чем сейчас
Комментарии

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, считает ли он, что более короткие форматы контроля времени в шахматах могу вытеснить классические.

«Мне кажется, что форматы, которые ближе к рапиду, всё-таки ещё долго не будут вытеснять классические. «Классика» пока ещё останется, но будет короче, чем была и чем есть сейчас. Долгосрочная тенденция, конечно, такая. Тем не менее есть достаточно много людей в мире, которые любят шахматы как раз за то, что в них можно посидеть и подумать, а не только принимать быстрые решения и азартно соревноваться (улыбается)», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
Острые вопросы президенту ФИДЕ: дресс-код, хитрость Накамуры, флаг России. Что он ответил?
Эксклюзив
Острые вопросы президенту ФИДЕ: дресс-код, хитрость Накамуры, флаг России. Что он ответил?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android