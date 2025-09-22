Когуашвили заявил, что не считает провалом три медали россиян в греко-римской борьбе на ЧМ

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, что нельзя назвать провалом малое количество медалей российских спортсменов в греко-римской борьбе на чемпионате мира — 2025.

«Провалом это я назвать не могу. Много что команде пришлось пройти, начиная с ситуации с Эмином Сефершаевым и Садыком Лалаевым — лидерами, верными претендентами на медали. Этих борцов нашей команде очень не хватало, пришлось делать замены ребятами, которые не то что на международных турнирах не выступали, за границей не бывали. Кто-то из спортсменов только из-под санкций вышел — нигде не могли выступать, кто-то завершил карьеру.

Были вопросы и по судейству. Но тем не менее даже в этой ситуации мы смогли занять третье место. Наши спортсмены мотивированы, несмотря ни на что. Например, Даниял Агаев, дебютант — выиграл в четвертьфинале у олимпийского чемпиона кубинца Орта Санчеса. Мы развиваемся, до Олимпиады время есть», — приводит слова Когуашвили ТАСС.

Чемпионат мира по борьбе прошёл с 13 по 21 сентября в Загребе. Российские атлеты в нём выступили под флагом Объединённого мира борьбы. В греко-римской борьбе серебро на турнире завоевал Артур Саргсян (в категории до 97 кг), бронзовые медали достались Даниялу Агаеву (до 67 кг) и Миладу Алирзаеву (до 87 кг).