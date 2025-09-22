Скидки
Синхронистка Гурбанбердиева рассказала, с какими трудностями столкнулась перед ЧМ-2025

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева, выступающая в микст-дуэте, поделилась, с какими препятствиями ей пришлось столкнуться перед участием в чемпионате мира по водным видам спорта – 2025.

— Какие проблемы вы испытали при подготовке к чемпионату мира?
— Помимо ожидания допуска к турниру, главной сложностью стала необходимость быстрой адаптации наших программ к новым правилам синхронного плавания, используемым на международных соревнованиях. Их нюансы отличаются от правил российских соревнований. Не имея опыта выступлений по новым правилам, пришлось заочно следить не только за соперниками весь сезон, выступавшими на этапах Кубка мира, но и за тенденциями судейства этих соревнований. Мы не знали и не понимали, как нас примут соперники и судьи. Добавьте сюда уже привычные для меня по ходу всей карьеры травмы и другие проблемы со здоровьем, — приводит слова Гурбанбердиевой «Спорт день за днём».

26-летняя Майя Гурбанбердиева является трёхкратной чемпионкой мира и Европы. Она выступает в смешанных дуэтах с Александром Мальцевым.

