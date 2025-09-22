Скидки
«Смерть не будет пугающим фактором». Гурбанбердиева — об отношении к альпинизму

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева, выступающая в микст-дуэте с Александром Мальцевым, рассказала, что частые смерти альпинистов не влияют на её увлечение экстремальным видом спорта. Летом 2023 года спортсменка поднялась на Эльбрус.

– Изменилось ли ваше отношение к альпинизму после новости о гибели знаменитой немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер в горах Непала?
– Нет, моё отношение к альпинизму и любовь к горам неизменны. Смерть никогда не была и не будет для меня пугающим фактором, заставляющим отказаться от восхождения.

– Каковы ваши дальнейшие планы и мечты в альпинизме?
– В связи с определёнными обстоятельствами я, к сожалению или к счастью, вот уже два года не могу приехать на Северный Кавказ в альп-лагерь для того, чтобы взойти на Казбек. Но верю, что настанет момент, когда моя мечта осуществится.

– У вашей подруги по жизни и восхождениям Анны Конаныхиной такие же мысли?
– Нет, Аня пока не горит какой-либо горой так, как я Казбеком. Но не исключает того, что в будущем такая мечта, вдохновение, внутренний огонь вновь возникнут и она вернётся к восхождениям, – приводит слова Гурбанбердиевой «Спорт день за днём».

26-летняя Майя Гурбанбердиева является трёхкратной чемпионкой мира и Европы.

