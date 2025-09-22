В Хабаровске стартовал турнир по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов

В воскресенье, 21 сентября, в Хабаровске состоялся первый отборочный этап турнира «Игра твоей мечты», в котором приняли участие детские дома и школы-интернаты с Дальнего Востока. Организаторами турнира выступали МООВ «Клуб волонтёров» совместно с БФ «Ириска» при поддержке ФК «СКА-Хабаровск» и Фонда Президентских грантов.

Первую путёвку на финальные матчи в Москву завоевала команда из «Детского дома имени А.Н. Логунова» пгт. Ола, Магаданская область, одержавшая шесть побед из шести возможных с разницей мячей 31-3. Второе место с одним поражением досталось ребятам из «ЦССУ №2» города Владивостока. На третьем месте расположилась команда «ЦССУ» из города Спасск-Дальний.

Фото: «Чемпионат»

В этом году турнир приобрёл статус Международного. В соревнованиях примут участие команды из 23 регионов России и Беларуси. Финал пройдёт весной 2026 года в Москве. Команда-победитель получит главный приз – Чемпионский Кубок и поездку в футбольный лагерь в Сочи.