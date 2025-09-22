При поддержке «Роснефти» состоялся Кубок мира по самбо в Душанбе

В столице Таджикистана прошёл Кубок мира по самбо, организованный при поддержке «Роснефти». Турнир впервые проводился в Душанбе и собрал сильнейших спортсменов со всего мира. На татами вышли 178 участников из 12 стран.

Всего самбисты разыграли медали в 28 весовых категориях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Российская команда завоевала 30 наград: 16 золотых, 10 серебряных, 4 бронзовые.

Кубок мира по самбо — 2025 прошёл в два этапа: в июне в Ереване и в сентябре в Душанбе.

Поддержка массового и профессионального спорта — важное направление деятельности «Роснефти». С 2013 года компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За это время при её участии были проведены десятки турниров.