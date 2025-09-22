Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате России по плаванию на короткой воде

Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате России по плаванию на короткой воде
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова намерена выступить на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

«Всё лето занималась тем, что лечила травму. Чуть полегче в какой‑то момент стало, более‑менее терпимо, продолжаем работать. Поплыву короткую воду, готовлюсь к чемпионату России», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ефимова является трёхкратным призёром Олимпиады (2012, 2012, 2016), шестикратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде (в бассейне длиной 25 м) пройдёт в столице республики Татарстан Казани с 7 по 11 ноября.

Материалы по теме
Российские пловчихи завоевали серебро кролевой эстафеты с рекордом Европы на ЮЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android