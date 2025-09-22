Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате России по плаванию на короткой воде

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова намерена выступить на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

«Всё лето занималась тем, что лечила травму. Чуть полегче в какой‑то момент стало, более‑менее терпимо, продолжаем работать. Поплыву короткую воду, готовлюсь к чемпионату России», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ефимова является трёхкратным призёром Олимпиады (2012, 2012, 2016), шестикратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде (в бассейне длиной 25 м) пройдёт в столице республики Татарстан Казани с 7 по 11 ноября.