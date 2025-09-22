Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Хоркина оценила выступление Ангелины Мельниковой на этапе Кубка вызова в Париже

Хоркина оценила выступление Ангелины Мельниковой на этапе Кубка вызова в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась насчёт выступления российской гимнастки Ангелины Мельниковой на этапе Кубка вызова в Париже. Там Мельникова стала победительницей в упражнениях на бревне. В вольных упражнениях россиянка заняла второе место, в опорном прыжке – пятое.

«Выступление Ангелины в Париже оцениваю хорошо. Была ошибка на брусьях. Это не очень хорошо. Но когда ты был отлучён от участия в международных стартах, естественно, сохранять форму и мотивацию непросто. Ангелина – опытная гимнастка. Однако сохранить те программы, с которыми выиграла Олимпийские игры в Токио с командой, непросто», – приводит слова Хоркиной «РИА Новости Спорт».

Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой и двух бронзовых медалей Олимпиады в Токио (2020), серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), а также чемпионкой мира (2021).

Материалы по теме
Фото
Мельникова рассказала, что привозила в Париж полчемодана глазированных сырков
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android