Хоркина оценила выступление Ангелины Мельниковой на этапе Кубка вызова в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась насчёт выступления российской гимнастки Ангелины Мельниковой на этапе Кубка вызова в Париже. Там Мельникова стала победительницей в упражнениях на бревне. В вольных упражнениях россиянка заняла второе место, в опорном прыжке – пятое.

«Выступление Ангелины в Париже оцениваю хорошо. Была ошибка на брусьях. Это не очень хорошо. Но когда ты был отлучён от участия в международных стартах, естественно, сохранять форму и мотивацию непросто. Ангелина – опытная гимнастка. Однако сохранить те программы, с которыми выиграла Олимпийские игры в Токио с командой, непросто», – приводит слова Хоркиной «РИА Новости Спорт».

Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой и двух бронзовых медалей Олимпиады в Токио (2020), серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), а также чемпионкой мира (2021).