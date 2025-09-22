«Моё тело делает странные вещи». Чемпион мира по снукеру борется с неизвестной болезнью

Чемпион мира 2023 года, 30-летний бельгийский игрок в снукер Люка Бресель признался, что практически не играл в текущем сезоне из-за болезни, которую не могут определить квалифицированные врачи. Она характеризуется периодами крайней усталости без объективной на то причины. По словам снукериста, это не связано с психикой.

«Ко мне подходили люди и спрашивали: «О, это психическое здоровье?» — и пытались помочь, однако дело не в голове. Я абсолютно счастлив. Со мной всё в порядке. Это не психика. Это физические процессы в моём теле. Странные. Я был у врача очень много раз. Может быть, 18 раз за три-четыре месяца. Но врачи ничего не находят. Мне приходится с этим жить. По крайней мере, я снова могу играть. Я рад быть у стола. Всё случилось внезапно, и никто не знает, что это. Я всё ещё пытаюсь разобраться, мне ещё предстоит пройти обследования. Моё тело делает странные вещи.

Я ждал, когда станет лучше, однако этого так и не произошло. Тогда я подумал: ну ладно, просто буду играть. Что бы ни случилось — буду играть, несмотря на то, как себя чувствую. Во время игры я чувствую себя нормально. Не каждое мгновение, но достаточно хорошо. Из-за всех этих проблем я, конечно, не мог заниматься спортом. А ведь я был в очень хорошей форме — бегал на дальние дистанции и ездил на велосипеде», – приводит слова Бреселя The Sun.

Бресель ранее дошёл до четвертьфинала рейтингового турнира English Open – 2025. Однако до этого Люка не принимал участие в соревнованиях с апреля.