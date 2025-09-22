Хоркина надеется, что на ЧМ по гимнастике предстанет вся сборная России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина выразила надежду, что на предстоящем чемпионате мира по гимнастике сборная России будет присутствовать в полном составе.

«Выступление Ангелины Мельниковой в Париже даёт мне уверенность в том, что наша гимнастическая дружина, несмотря на все ограничения, тренировалась усердно. И, думаю, будет готова выступать. Конечно, необходимо, чтобы допустили и весь наш тренерский состав. Спортсмен не может, выполняя серьёзные программы, ехать без наставника», — приводит слова Хоркиной «РИА Новости».

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от выступлений на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики в марте 2022 года. Сейчас спортсмены допускаются до соревнований в нейтральном статусе, но им всё ещё запрещено участие в командных дисциплинах.