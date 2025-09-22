Кили Ходжкинсон — о результате, показанном на ЧМ-2025: не о чем особо беспокоиться

Британская легкоатлетка, олимпийская чемпионка — 2024 в беге на 800 м Кили Ходжкинсон прокомментировала своё выступление на чемпионате мира – 2025 в японском Токио. Ходжкинсон заняла третье место, уступив кенийке Лилиан Одире и соотечественнице Джорджии Белл.

«Если бы мне сказали в июне этого года, что я смогу пробежать дистанцию за 1 минуту и 54 секунды, ведь я даже ещё не надевала шиповки в это время года… Уверена, если думать о перспективах после такого старта, то не о чем особо беспокоиться», – сказала Ходжкинсон в интервью Citius Mag.

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии Кили Ходжкинсон показала лучший результат сезона в мире. Этот старт стал первым официальным для спортсменки после травмы колена.