Кили Ходжкинсон — о результате, показанном на ЧМ-2025: не о чем особо беспокоиться

Кили Ходжкинсон — о результате, показанном на ЧМ-2025: не о чем особо беспокоиться
Комментарии

Британская легкоатлетка, олимпийская чемпионка — 2024 в беге на 800 м Кили Ходжкинсон прокомментировала своё выступление на чемпионате мира – 2025 в японском Токио. Ходжкинсон заняла третье место, уступив кенийке Лилиан Одире и соотечественнице Джорджии Белл.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Женщины. 800 м. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 13:35 МСК
Окончено
1
Лилиан Одира
Кения
1:54.62
2
Джорджия Белл
Великобритания
1:54.90
3
Кили Ходжкинсон
Великобритания
1:54.91

«Если бы мне сказали в июне этого года, что я смогу пробежать дистанцию за 1 минуту и 54 секунды, ведь я даже ещё не надевала шиповки в это время года… Уверена, если думать о перспективах после такого старта, то не о чем особо беспокоиться», – сказала Ходжкинсон в интервью Citius Mag.

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии Кили Ходжкинсон показала лучший результат сезона в мире. Этот старт стал первым официальным для спортсменки после травмы колена.

