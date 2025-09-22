Фемке Бол — о Сидни Маклафлин: хотела бы увидеть, как она побьёт мировой рекорд на 400 м

Нидерландская бегунья олимпийская чемпионка и чемпионка мира Фемке Бол высказалась о возможном участии в забегах на 400 м с барьерами и 400 м американки Сидни Маклафлин на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе – 2028.

– Я бы с удовольствием увидела, как она сделает и то, и другое. Если она будет физически готова к такому, то это было бы потрясающе, потому что, если кто-то и может потянуть сразу две таких личных дистанции, так это она. Я всегда с радостью пробегу с ней барьеры. Лос-Анджелес — её домашняя Олимпиада, так что уверена, она сама решит, что для неё лучше.

— А для вас это не имеет значения?

— Нет, для меня это не имеет значения. Мне нравится соревноваться с ней, так что это было бы здорово. Но я бы также хотела увидеть, как она побьёт мировой рекорд на 400 м, – сказала Бол в интервью Citius Mag.

На проходящем в Токио чемпионате мира – 2025 по лёгкой атлетике Сидни Маклафлин одержала победу на дистанции 400 м с барьерами, установив новый рекорд чемпионатов мира – 47,78 секунды, что является вторым результатом в истории после мирового рекорда Мариты Кох из ГДР, который был установлен в 1985 году (47,60). Также Маклафлин обладает мировым рекордом на дистанции 400 м с барьерами – 50,37.