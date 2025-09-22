Австрийская саночница Эгле получила дисквалификацию на 20 месяцев

Призёр Олимпийских игр в санном спорте австрийка Мадлен Эгле получила 20-месячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ESPN. Австрийская спортсменка официально дисквалифицирована с 1 марта 2025 года по 31 октября 2026 года, а значит, пропустит Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортино-д’Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля.

Эгле нарушила антидопинговые правила, оказавшись трижды за 12 месяцев недоступной для сдачи допинг-проб. Спортсмены обязаны вносить актуальные данные в глобальную антидопинговую базу о своём местонахождении, чтобы инспекторы могли проводить внезапные проверки.

27-летняя Эгле становилась серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине (2022) и Пхёнчхане (2018) в эстафете. Также она является чемпионкой мира в данном виде программы и многократным призёром мировых первенств.