Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Якоб Ингебригтсен опубликовал пост о провальном выступлении на ЧМ-2025 в Токио

Якоб Ингебригтсен опубликовал пост о провальном выступлении на ЧМ-2025 в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, многократный чемпион Европы норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен опубликовал в социальных сетях пост, в котором подвёл итоги своего выступления на чемпионате мира – 2025 в Токио (Япония).

Ингебригтсен провально выступил в Токио: в финале на 5000 м он финишировал лишь 10-м, а на дистанции 1500 м и вовсе не смог преодолеть квалификационный раунд. Якоб приехал на ЧМ после восстановления от травмы ахилла.

«Добивайся успеха или возвращайся домой!

Хуже, чем финишировать 10-м, было бы только наблюдать за ходом чемпионата мира из дома. Я бегаю, потому что люблю соревнования, и никогда не упущу возможности испытать себя в поединке с лучшими. Спасибо всем за поддержку в эти последние несколько сложных месяцев. Мне не нужно говорить вам, что я вернусь. Вы и так это знаете. Но сейчас самое время взять несколько дней на восстановление и отдых с семьёй», — написал Ингебригтсен в социальных сетях.

Материалы по теме
Самые длинные серии побед в лёгкой атлетике. Спортсмены выигрывали несколько лет подряд
Истории
Самые длинные серии побед в лёгкой атлетике. Спортсмены выигрывали несколько лет подряд
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android