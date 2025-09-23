Якоб Ингебригтсен опубликовал пост о провальном выступлении на ЧМ-2025 в Токио

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, многократный чемпион Европы норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен опубликовал в социальных сетях пост, в котором подвёл итоги своего выступления на чемпионате мира – 2025 в Токио (Япония).

Ингебригтсен провально выступил в Токио: в финале на 5000 м он финишировал лишь 10-м, а на дистанции 1500 м и вовсе не смог преодолеть квалификационный раунд. Якоб приехал на ЧМ после восстановления от травмы ахилла.

«Добивайся успеха или возвращайся домой!

Хуже, чем финишировать 10-м, было бы только наблюдать за ходом чемпионата мира из дома. Я бегаю, потому что люблю соревнования, и никогда не упущу возможности испытать себя в поединке с лучшими. Спасибо всем за поддержку в эти последние несколько сложных месяцев. Мне не нужно говорить вам, что я вернусь. Вы и так это знаете. Но сейчас самое время взять несколько дней на восстановление и отдых с семьёй», — написал Ингебригтсен в социальных сетях.