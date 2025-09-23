Скидки
В США произошла перестрелка во время бейсбольного матча, ранен тренер

В США произошла перестрелка во время бейсбольного матча, ранен тренер
Комментарии

Тренер по бейсболу получил огнестрельное ранение в результате перестрелки, произошедшей во время молодёжного бейсбольного матча в США. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент случился утром 21 сентября на бейсбольной базе Ameripark в Кэти (штат Техас). Как только раздались звуки стрельбы, все бросились бежать с поля в поисках укрытия. Один тренер получил ранение, его доставили в медицинское учреждение и спустя некоторое время отпустили домой.

По данным полиции, в ходе расследования было установлено, что трое подозреваемых стреляли из огнестрельного оружия с близлежащего пастбища в сторону поля, пока команды разминались.

