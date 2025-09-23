Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Я не понимаю нападок на Гукеша». Гельфанд — о борьбе за титул чемпиона мира по шахматам

«Я не понимаю нападок на Гукеша». Гельфанд — о борьбе за титул чемпиона мира по шахматам
Аудио-версия:
Комментарии

Израильский шахматист Борис Гельфанд заявил, что не понимает критики по поводу победы индийского шахматиста Гукеша Доммараджу на чемпионате мира.

– Гукеш – чемпион мира, но Магнус Карлсен не играет в «классику». На ваш взгляд, кто из них всё-таки сильнейший?
– Магнус – сильнейший. Но я не понимаю нападок на Гукеша. Он стал чемпионом мира заслуженно. В истории шахмат были времена, когда были явно доминирующие чемпионы, например, Алехин, Карпов, Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), Карлсен; а были чемпионы, которые становились первыми среди равных: Смыслов, Петросян, Таль, Спасский. Нельзя было сказать, что это сильнейший шахматист. Это был один из сильнейших, который выступил чуть более успешно.

Сейчас у нас такая же ситуация. В этот раз чемпионом стал Гукеш. Может быть, он удержит титул, а может быть, выиграет кто-то другой. Но всё равно это будет шахматист сильный, элитный. Так что я бы из этого трагедии не делал, — сказал Гельфанд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
«Мне важно чувствовать игру и не превращаться в дедушку». Интервью с Борисом Гельфандом
Эксклюзив
«Мне важно чувствовать игру и не превращаться в дедушку». Интервью с Борисом Гельфандом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android