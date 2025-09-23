«Я не понимаю нападок на Гукеша». Гельфанд — о борьбе за титул чемпиона мира по шахматам

Израильский шахматист Борис Гельфанд заявил, что не понимает критики по поводу победы индийского шахматиста Гукеша Доммараджу на чемпионате мира.

– Гукеш – чемпион мира, но Магнус Карлсен не играет в «классику». На ваш взгляд, кто из них всё-таки сильнейший?

– Магнус – сильнейший. Но я не понимаю нападок на Гукеша. Он стал чемпионом мира заслуженно. В истории шахмат были времена, когда были явно доминирующие чемпионы, например, Алехин, Карпов, Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), Карлсен; а были чемпионы, которые становились первыми среди равных: Смыслов, Петросян, Таль, Спасский. Нельзя было сказать, что это сильнейший шахматист. Это был один из сильнейших, который выступил чуть более успешно.

Сейчас у нас такая же ситуация. В этот раз чемпионом стал Гукеш. Может быть, он удержит титул, а может быть, выиграет кто-то другой. Но всё равно это будет шахматист сильный, элитный. Так что я бы из этого трагедии не делал, — сказал Гельфанд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.