«Он нашёл дырку в законе». Борис Гельфанд высказался о ситуации с Хикару Накамурой

Израильский шахматист, гроссмейстер (1989) Борис Гельфанд прокомментировал стратегию, с которой американец Хикару Накамура пробивается на турнир претендентов.

– Что вы думаете о ситуации с Хикару Накамурой, который сейчас пробивается в турнир претендентов через чемпионаты штатов?

– В каждом законе есть лазейки. Их закрывают, но всегда будут появляться новые. Мне кажется, что самое разумное – отказаться от этого места в турнире претендентов по рейтингу и передать его или в Кубок мира, или в «Большую швейцарку», или в FIDE Circle. Это гораздо разумнее, чем рейтинг, мне кажется. Там люди играют в турнирах всё-таки. Было такое, что Дин добирал партии, Алиреза тоже так делал. А теперь Накамура нашёл дырку в законе, — сказал Гельфанд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.