Борис Гельфанд: в шахматах выросло по-настоящему выдающееся поколение

Израильский шахматист Борис Гельфанд считает, что нынешнее поколение шахматистов показывает высокий уровень игры.

«Очевидно, что шахматы в последнее время очень сильно изменились. Выросло по-настоящему выдающееся поколение, которое играет по-другому, более интенсивно, в другом стиле. И турнир в Самарканде. Когда ты смотришь со стороны, это не так ощущается, но когда играешь сам, то видишь тот уровень концентрации, разнообразие идей и точности игры.

Молодое поколение играет невероятно рискованно. В нашем поколении я, возможно, был одним из самых рискованных, но и то не играл так. А они – вот до конца, до победы в каждой партии», — сказал Гельфанд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

