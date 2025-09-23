Россиянка Павлова завоевала золото ЧМ по параплаванию. Она обновила мировой рекорд

Российская пловчиха Мария Павлова стала чемпионкой мира и обновила мировой рекорд в паралимпийском плавании на дистанции 100 м брассом. Она соревнуется в категории SB7.

Павлова преодолела дистанцию за 1 минуту и 24,51 секунды. Предыдущий лучший результат спортсменки, установленный в сентябре 2024 года на Паралимпийских играх в Париже, составлял 1 минуту и 26,09 секунды.

Помимо Павловой, золото на мировом первенстве среди российских девушек завоевала Диана Кольцова (100 м на спине в классе S2). Владимир Даниленко (100 м на спине, S2) и Егор Ефросинин (100 м брассом, SB7) выиграли серебряные медали в своих заплывах.

Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября.