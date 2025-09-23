Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка Павлова завоевала золото ЧМ по параплаванию. Она обновила мировой рекорд

Россиянка Павлова завоевала золото ЧМ по параплаванию. Она обновила мировой рекорд
Комментарии

Российская пловчиха Мария Павлова стала чемпионкой мира и обновила мировой рекорд в паралимпийском плавании на дистанции 100 м брассом. Она соревнуется в категории SB7.

Павлова преодолела дистанцию за 1 минуту и 24,51 секунды. Предыдущий лучший результат спортсменки, установленный в сентябре 2024 года на Паралимпийских играх в Париже, составлял 1 минуту и 26,09 секунды.

Помимо Павловой, золото на мировом первенстве среди российских девушек завоевала Диана Кольцова (100 м на спине в классе S2). Владимир Даниленко (100 м на спине, S2) и Егор Ефросинин (100 м брассом, SB7) выиграли серебряные медали в своих заплывах.

Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября.

Материалы по теме
Президент ПКР Рожков: на Паралимпиаде-2026 от России могут выступить до 17 человек
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android