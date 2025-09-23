Семь руководителей Rambler&Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

23 сентября Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в который входят самые эффективные управленцы России. Список составляется признанными экспертами по принципу «лучшие оценивают лучших». В этом году среди номинантов сразу семь руководителей медиахолдинга Rambler&Co и компании «Афиша».

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, вошёл в число лучших топ-менеджеров в номинации «Высший руководитель». В зону его ответственности входят федеральные онлайн-издания «Лента.ру», «Газета.Ru» и «Чемпионат», а также ряд тематических медиаактивов. Под управлением Цыпера СМИ стабильно входят в рейтинг самых цитируемых Рунета. Топ-менеджер был удостоен звания «Персона года» и возглавил Общественный совет при Россотрудничестве, подтверждая статус одного из ключевых экспертов медиаотрасли.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер», также была отмечена в номинации «Высший руководитель». Под её руководством произошёл перезапуск «Рамблера», который стал первым в России LLM-порталом с абсолютно новым подходом к пользовательскому опыту: на первый план выходит не повестка и информация, а человек с его жизненными сценариями. Перезапуск портала привёл к существенному росту вовлечённости аудитории – пользователи стали не только просматривать больше материалов, но и проводить на сайте рекордное количество времени с пользой.

Вероника Колодько, управляющий директор портала «Рамблер», впервые принявшая участие в рейтинге, была отмечена в номинации «Директор по цифровой трансформации» – она заняла первое место в категории «Медиабизнес». Под её руководством оптимизированы процессы команды, внедрена методология Agile, обновлён технологический стек и выстроены CI/CD-процессы, что позволило вдвое увеличить частоту релизов и ускорить запуск новых функций.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co, заняла третье место среди «Директоров по связям с общественностью» категории «Медиабизнес». Успешно реализованная коммуникационная стратегия обеспечила лидирующую позицию Rambler&Co среди российских интернет-медиахолдингов. Достижения укрепили деловую репутацию компании и экспертный статус в профессиональном сообществе.

Евгений Руденко, директор по кибербезопасности Rambler&Co, вновь занял первую строчку в номинации «Директор по кибербезопасности». Его команда отразила более тысячи атак на СМИ медиахолдинга, расширила программу багбаунти и запустила новый проект, позволяющий «белым хакерам» круглосуточно проверять устойчивость инфраструктуры компании.

Владимир Тодоров, ранее занимавший должность главного редактора «Ленты.ру», занял второе место в номинации «Директор по развитию». Под его руководством «Лента.ру» и «Газета.Ru» укрепили позиции среди самых цитируемых СМИ Рунета, значительно нарастив аудиторию в соцсетях и мессенджерах. Издания выпустили резонансные спецпроекты, получившие престижные профессиональные награды.

Антон Бельчиков, директор по маркетингу компании «Афиша», вошёл в рейтинг «Директора по маркетингу», заняв второе место. Его команда усилила продвижение билетного сервиса и активно участвовала в возрождении культового Пикника Афиши.