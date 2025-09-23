Скидки
Россиянин Жданов завоевал золото на ЧМ по паралимпийскому плаванию, обновив мировой рекорд

Российский пловец Роман Жданов, соревнующийся в паралимпийском плавании, выиграл золото чемпионата мира и обновил мировой рекорд. Жданов стал лучшим в заплыве на дистанции 150 м комплексом в классе SM4.

В заплыве пловец показал время 2 минуты 20,86 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал ему же и составлял 2 минуты 21,17 секунды. Его Жданов установил на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году.

Помимо Жданова, золото на мировом первенстве завоевали Диана Кольцова (100 м на спине в классе S2), Мира Ларионова (150 метров комплексным плаванием, SM4) и Мария Павлова (100 м брассом, класс SB7). Владимир Даниленко (100 м на спине, S2) и Егор Ефросинин (100 м брассом, SB7) выиграли серебряные медали в своих заплывах.

Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября.

